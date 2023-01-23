『TOEI LIGHT(トーエイライト) 体操用太鼓TL25 T-1544 (約)直径25cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 51分に出品され04月03日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) 体操用太鼓TL25 T-1544 (約)直径25cm
【商品説明】
・サイズ : (約)直径25cm
・素材 : 主材プラスチック製(ヘッド付)
・重量 : (約)650g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 28.50 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7511円
59 入札履歴
終了
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