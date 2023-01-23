『TOEI LIGHT(トーエイライト) 体操用太鼓TL25 T-1544 (約)直径25cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 51分に出品され04月03日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) 体操用太鼓TL25 T-1544 (約)直径25cm



【商品説明】

・サイズ : (約)直径25cm

・素材 : 主材プラスチック製(ヘッド付)

・重量 : (約)650g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。