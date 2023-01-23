『ZAS メンズ洗顔料 ジャスタック 100g テカリ肌 肌荒れ 脂性肌 乾燥肌 対策に 毛穴汚れ 脂汚れ 保湿 クレンジング メンズスキンケ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 05時 23分に出品され04月06日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ZAS メンズ洗顔料 ジャスタック 100g テカリ肌 肌荒れ 脂性肌 乾燥肌 対策に 毛穴汚れ 脂汚れ 保湿 クレンジング メンズスキンケ



【商品説明】

・仕様：クリーム状 ※無香料、無着色

・内容量：100ｇ（1～2ヶ月） 原産国：日本

・関連商品：スーパー基本セット、スーパーひげセット、スーパーオイリースキンセット



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 17.70 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。