『ZAS メンズ洗顔料 ジャスタック 100g テカリ肌 肌荒れ 脂性肌 乾燥肌 対策に 毛穴汚れ 脂汚れ 保湿 クレンジング メンズスキンケ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 05時 23分に出品され04月06日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZAS メンズ洗顔料 ジャスタック 100g テカリ肌 肌荒れ 脂性肌 乾燥肌 対策に 毛穴汚れ 脂汚れ 保湿 クレンジング メンズスキンケ
【商品説明】
・仕様：クリーム状 ※無香料、無着色
・内容量：100ｇ（1～2ヶ月） 原産国：日本
・関連商品：スーパー基本セット、スーパーひげセット、スーパーオイリースキンセット
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 17.70 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7511円
357 入札履歴
終了
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