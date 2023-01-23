ロボット掃除機 掃除機 ロボット 床拭き 薄型 小型 クリーナー モップ付き 静音 アロマ対応　2022　10倍ポイント 送料無料【2024年最新】

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吸引掃除と水拭き掃除でお部屋をよりキレイに。
手間いらずで、毎日のお掃除に大活躍。
お掃除を忘れがちなソファ下などもキレイにでき、家中スッキリ。
回転ブラシでゴミやホコリをしっかり吸引。
サイドブラシで壁際のゴミも逃しません。
水タンク搭載で前方でゴミを吸引した後、後方で水拭きが可能です。
床についた汚れも水拭きでキレイに。
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