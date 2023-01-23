『FANDARE 2WAYボストンバッグ スポーツダッフルバッグ 帆布ハンドバッグ 斜めがけショルダーバッグ A4 大容量 2?3泊 修学旅行【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 09時 16分に出品され04月26日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FANDARE 2WAYボストンバッグ スポーツダッフルバッグ 帆布ハンドバッグ 斜めがけショルダーバッグ A4 大容量 2?3泊 修学旅行



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 53.20 cm

重量 : 1.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ FANDARE

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