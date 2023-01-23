『PATAGONIA パタゴニア P-6 ロゴ レスポンシビリティー メンズ Tシャツ P-6 LOGO RESPONSIBILI-TEE WHI【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 52分に出品され04月16日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・WHI S
・・Color:WHISize:S
・ブランド: PATAGONIA
・ モデル: P-6 LOGO RESPONSIBILI-TEE (38504)
・ サイズ: XS(着丈：約70cm 身幅：約47cm 裄丈：約45cm） S(着丈：約72cm 身幅：約50cm 裄丈：約46cm）
・ サイズ:M(着丈：約75cm 身幅：約53cm 裄丈：約47cm） L(着丈：約77cm 身幅：約58cm 裄丈：約48cm）
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シャツ ブラウス POP TRADING COMPANY/ポップトレーディングカンパニー/Pop x Dickies Shortsleeve Shir
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落札価格7511円
140 入札履歴
終了
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