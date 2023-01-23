『PATAGONIA パタゴニア P-6 ロゴ レスポンシビリティー メンズ Tシャツ P-6 LOGO RESPONSIBILI-TEE WHI【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 52分に出品され04月16日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・WHI S

・・Color:WHISize:S

・ブランド: PATAGONIA

・ モデル: P-6 LOGO RESPONSIBILI-TEE (38504)

・ サイズ: XS(着丈：約70cm 身幅：約47cm 裄丈：約45cm） S(着丈：約72cm 身幅：約50cm 裄丈：約46cm）

・ サイズ:M(着丈：約75cm 身幅：約53cm 裄丈：約47cm） L(着丈：約77cm 身幅：約58cm 裄丈：約48cm）

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ PATAGONIA

パタゴニア

P-6

ロゴ

レスポンシビリティー

メンズ

Tシャツ

P-6

LOGO

RESPONSIBILI-TEE

WHI