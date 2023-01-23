『(取寄) ロキシー キッズ ガールズ マイ スウィート サン スウェットシャツ (リトル キッズ/ビッグ キッズ) Roxy Kids girls Roxy Kids My Sweet Sun【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 26分に出品され05月04日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Roxy Kids ロキシー キッズ

商品名：Roxy Kids My Sweet Sun Sweatshirt (Little Kids/Big Kids)

マイ スウィート サン スウェットシャツ (リトル キッズ/ビッグ キッズ)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Snow White

詳細:ボクシーフィットとプルオーバースタイル。

フード:ドローストリング付き

長袖:伸縮性あり

ストレートヘム.

コットン/ポリエステル

洗濯機で洗える。