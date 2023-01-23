『Lavancia レディース大容量PUリュック フラップリュック バックパック，カジュアルバッグ ビジネスリュック パソコンリュック，おしゃ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 08時 53分に出品され05月12日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lavancia レディース大容量PUリュック フラップリュック バックパック，カジュアルバッグ ビジネスリュック パソコンリュック，おしゃ
【商品説明】
・【 軽量スタイリッシュ 】容量は24Lであり、14のラップトップ、衣服、靴などの大容量を収容できます。 A4も十分だからです。リュックサックユニセックスなデザインで男女問わずにお使いいただけます。軽量なので女性にもおすすめです。コストパフォーマンス文句なし！！使い勝手抜群なリュックです。
・【優れた素材】: 表地は厳選された耐久性と防水性優れるPU合皮で仕上げたこのカジュアルリュックは、撥水機能が抜群、雨に強い、汚れも寄せ付けにくいです。柔らかい光沢感の質感も高級感が漂います。また、カジュアルリュックの耐磨耗性が強く、抜群の耐久性もあります。
・【取り扱いシーン】：縦約39cm×横約32cm×厚
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 45.20 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7510円
640 入札履歴
終了
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