『ZINZ 超薄 拡張可能 パソコンバックパック 15.6 インチ ビジネスリュック 防水 USB 充電ポート 盗難防止 PC バックパック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 21分に出品され03月30日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZINZ 超薄 拡張可能 パソコンバックパック 15.6 インチ ビジネスリュック 防水 USB 充電ポート 盗難防止 PC バックパック



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・? 互換性と最高のサービス：用途の広いビジネスバックパックのサイズ：45 x 32 x 8/17 cm; 13インチMacBook、14インチ、15インチ、15.6インチ、および最大16インチの人気のあるラップトップ用の個別のパッド入りラップトップコンパートメント。お問い合わせください。何らかの理由で当社の製品に満足できない場合は、質問なしで全額返金されます。 手間のかからない。

・? 保護と安全性：ビジネスバックパックは多くの独立したコンパートメントを所有しています。 車のエアバッグのように、落下やこぼれからラップトップを保護するための



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 31.70 cm

奥行 : 43.50 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ZINZ

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