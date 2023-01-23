『ヴァセロン ハーツ セカンドバッグ ブラウン 茶 バック かばん カバン 鞄 牛革 本革 レザー AN-2157BR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 14分に出品され03月15日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴァセロン ハーツ セカンドバッグ ブラウン 茶 バック かばん カバン 鞄 牛革 本革 レザー AN-2157BR
【商品説明】
・カラ?：ブラウン
・サイズ：(約)縦幅18.0cm×横幅26.0cm×マチ9.0cm
・仕様：インナーファスナーポケット×1，インナーモバイルポケット×1
・留め具の種類: ファスナー
・素材：牛革
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7510円
898 入札履歴
終了
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