『ヴァセロン ハーツ セカンドバッグ ブラウン 茶 バック かばん カバン 鞄 牛革 本革 レザー AN-2157BR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 14分に出品され03月15日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴァセロン ハーツ セカンドバッグ ブラウン 茶 バック かばん カバン 鞄 牛革 本革 レザー AN-2157BR



【商品説明】

・カラ?：ブラウン

・サイズ：(約)縦幅18.0cm×横幅26.0cm×マチ9.0cm

・仕様：インナーファスナーポケット×1，インナーモバイルポケット×1

・留め具の種類: ファスナー

・素材：牛革

・表地: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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