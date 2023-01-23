『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス ムーブ クリアレンズ モデル AMZ-SAMV-0112 MBK マットブラック/ク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 05時 34分に出品され03月14日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス ムーブ クリアレンズ モデル AMZ-SAMV-0112 MBK マットブラック/ク



【商品説明】

・サイズ:高さ4? 横幅14?、重さ:17g

・フレームカラー:マットブラック、レンズカラー:クリアー(両面マルチ)

・付属品:セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率:96%(曇天~夜間使用可能)

・発売年・モデルイヤー: 2020

・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット率99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。