『SSK(エスエスケイ) ソフトボール 3号金属製バットスカイホルダーSB LIGHT 2020年春夏モデル SBB6003 ブルー(60)【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 08時 11分に出品され04月19日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) ソフトボール 3号金属製バットスカイホルダーSB LIGHT 【2020年春夏モデル】 SBB6003 ブルー(60) 83cm

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・グリップテープ: GTPU9

・【バランス】ミドルバランス

・【最大径】Φ57mm

・【重量】660g 平均

スカイホルダー計量モデル。サイズ：83? 重量：660g平均 最大径：Φ57mm ミドルバランス

【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 83.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。