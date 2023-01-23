『OGKカブト ビナート レディース ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 23分に出品され03月31日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OGKカブト ビナート レディース ホワイト

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【商品説明】



・サイクリストのためのアイウェア“ビナート”シリーズに女性ライン登場・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズは、天候に応じて変更可能な2種類を付属・レンズクロスと女性向けデザインのかわいいソフトケースを付属レンズ性能・可視光線透過率 ： ローズピンク 73％、スモーク 21％・紫外線透過率 ： 0.1％以下（全カラー共通）・特殊レンズコーティング ： ハードコート・レンズカーブ ： 8カーブ

【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 160.0 g

※梱