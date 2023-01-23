『OGKカブト ビナート レディース ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 23分に出品され03月31日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OGKカブト ビナート レディース ホワイト
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・サイクリストのためのアイウェア“ビナート”シリーズに女性ライン登場・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズは、天候に応じて変更可能な2種類を付属・レンズクロスと女性向けデザインのかわいいソフトケースを付属レンズ性能・可視光線透過率 ： ローズピンク 73％、スモーク 21％・紫外線透過率 ： 0.1％以下（全カラー共通）・特殊レンズコーティング ： ハードコート・レンズカーブ ： 8カーブ
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱
SWANS スワンズ SWANS サングラス MTSIL SA519 MTSIL
¥ 7508
アックス サングラス ２０１０モデル ＡＳ−２０２ＯＰ−ＲＥ
¥ 7508
スワンズ 偏光サングラス SALF-0170 SMK Airless-Leaf fit エアレスリーフフィット uvカット ケース付き 大人用 SWANS
¥ 7508
ナイキ サングラス NIKE ev1012 003 CROSS TRAINER M アジアンフィット クロス トレーナー ハーフリム ゴルフ ランニング テニス スポーツサングラス
¥ 7508
ナイキ サングラス NIKE ev1012 066 CROSS TRAINER M アジアンフィット クロス トレーナー ユニセックス ハーフリム スポーツサングラス
¥ 7508
SWANS スワンズ SWANS サングラス PW−0065 PW0065 CBR
¥ 7508
スワンズ スポーツサングラス LN-0005 DMBR LUNA ルナ レディース uvカット 大人用 SWANS
¥ 7508
SWANS スワンズ PATHWAY パスウェイ サングラス 偏光 PW0053 PW0053 MBK
¥ 7508
SWANS スワンズ PATHWAY パスウェイ サングラス 偏光 PW0053 PW0053 MBK
¥ 7508
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ロードバイク スポーツサングラス サイクリング 自転車 アウトドア セーリング ヨット ジョ
¥ 7508
ナイキ サングラス NIKE ev1012 066 CROSS TRAINER M アジアンフィット クロス トレーナー ユニセックス ハーフリム スポーツサングラス
¥ 7508
swansサングラスSA-501
¥ 7508
SWANS スワンズ Airless Wave サングラス SA501 マットチタンシルバー
¥ 7508
EDGE Hamel ?XH611-TT-AFT Black TT Frame/Clear VS Lens アジアンフィット
¥ 7507
RUDYPROJECT サングラス交換レンズ INKAS FLIP-UP インカス フリップアップパーツ ブルーネイビー-マルチレーザーアイ
¥ 7506
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシンコンパクト用 交換レンズ L-LI_SIN-C-0751_PSMSI
¥ 7506
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック
¥ 7506
Lee Cooper メンズ偏光ファッションサングラス ワンサイズ フレーム - ブラックマット|レンズ - グレー/シルバー
¥ 7505
落札価格7510円
187 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！