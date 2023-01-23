『Green Toys (グリーントイズ) コンストラクショントラック 3個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 05時 52分に出品され03月08日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Green Toys (グリーントイズ) コンストラクショントラック 3個セット
【商品説明】
・100?%リサイクルされたプラスチック
・いいえBPA、フタル酸エステル、PVC
・アメリカ製
・大豆インクで印刷
・食洗器使用可
【サイズ】
高さ : 12.09 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 1.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7510円
561 入札履歴
終了
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