『リッチェル バラ鉢 10号 ダークグリーン 5個組【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 20時 16分に出品され03月08日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 5個組・ダークグリーン 10号 000591

・・Color:ダークグリーンSize:10号Style:5個組

・製造国:日本

・容量:11L

・本体:直径30×高さ30cm(1個当たり)

・内寸:上部直径24.8cm、下部直径21.7cm

・重量:621g