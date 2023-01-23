『ペット用品 グッズ ハウス 運動不足 猫ベッド L 爪研ぎ 猫おもちゃ 玩具 遊び場 観覧車 猫登山フレーム ホイール回転 猫スクラッチボード【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 15時 44分に出品され04月20日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー

猫のトレーニングや遊び場に！

遊びながら爪とぎもできます。

コンパクトサイズで置き場所に困らない！

子猫はもちろん、成猫のちょっとした隠れ家作りに

組み立て簡単、移動も楽々?

素材:ダンボール紙

サイズ:001---61*29*58cm 002---73*36*70

カートンサイズ：62.2*27*60.3cm

重さ：約3.4kg

対象重量：001：5ｋｇ以下，002：7.5ｋｇ以下

￥n※大量注文の場合、運送業者の指定及び送料をご負担いただくことがございます。あらかじめご了承ください。