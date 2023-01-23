『塩川光明堂 デスクミラー DF-232NA【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 13時 40分に出品され05月11日 13時 40分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
塩川光明堂 デスクミラー DF-232NA
【商品説明】
・サイズ：幅20×奥9×高さ32cm
・主材：ラバーウッド材／3ミリ厚ミラー
・組立品
・背面のつまみで角度調整をするすっきりデザイン
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7510円
480 入札履歴
終了
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