『塩川光明堂 デスクミラー DF-232NA【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 13時 40分に出品され05月11日 13時 40分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

塩川光明堂 デスクミラー DF-232NA



【商品説明】

・サイズ：幅20×奥9×高さ32cm

・主材：ラバーウッド材／3ミリ厚ミラー

・組立品

・背面のつまみで角度調整をするすっきりデザイン



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。