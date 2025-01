Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ



【商品説明】

・adjustable belly strap in length with quick release fastener. carrying handle. 2 big pockets with several zipper and net pockets.

・front pocket with organizer and additional pocket with zipper. all pockets with 2-way-zipper.

・padded back. ergonomic formed padded shoulder straps, ca.5 cm wide, adjustable in length. eyel



【サイズ】

高さ : 15.70 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。