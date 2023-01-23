『ASP(エーエスピー) LEDライト ガーディガン 35728【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 32分に出品され03月07日 15時 32分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASP(エーエスピー) LEDライト ガーディガン 35728



【商品説明】

ASP(エーエスピー) LEDライト ガーディガン 35728

・アルミ合金

・クリックスイッチ

・全光束(lm):250(強)15(弱)

・全長(mm):74

・外径(mm):20.3

・最大点灯時間:1.75時間

・電源:CR123A(別売)

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【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。