『ASP(エーエスピー) LEDライト ガーディガン 35728【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 32分に出品され03月07日 15時 32分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASP(エーエスピー) LEDライト ガーディガン 35728
【商品説明】
ASP(エーエスピー) LEDライト ガーディガン 35728
・アルミ合金
・クリックスイッチ
・全光束(lm):250(強)15(弱)
・全長(mm):74
・外径(mm):20.3
・最大点灯時間:1.75時間
・電源:CR123A(別売)
X00J9EF0NK
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 9.30 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7510円
255 入札履歴
終了
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