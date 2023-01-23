『Paiste PST X DJｓ45 Hats/Bottom 12″パイステ ハイハットシンバル/ボトム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 41分に出品され03月26日 07時 41分に終了予定です。即決価格は7,509円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Paiste PST X DJｓ45 Hats/Bottom 12″パイステ ハイハットシンバル/ボトム