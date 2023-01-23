『BOKKURY (ボックリー) 寝袋 オールシーズン シュラフ 人工 ダウン ワイド 最低使用温度 -10度 (ブラック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 36分に出品され03月25日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,509円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BOKKURY (ボックリー) 寝袋 オールシーズン シュラフ 人工 ダウン ワイド 最低使用温度 -10度 (ブラック)



【商品説明】

・【あると便利な枕付き】本製品には枕が付属しており、別に枕を購入する必要がありません。（注：枕は当初使用時には内部の中綿が偏っていることがございます。使用時には十分に中綿を解したうえでご使用ください）。

・【ひろびろワイドサイズ】通常の寝袋サイズの幅75cmの場合、大人だとやや窮屈に感じることもありますので、本製品は90cm幅で製作致しました。広げると180cmの大型で、連結すれば、ご家族での使用も十分に可能です。

・【ジッパー二か所で保温性と温度調整の柔軟性】ジッパーが2か所についていることで、保温性と温度調整の柔軟性が確保されており、オールシーズンで使い勝手のいい製

CMR-X0B8DXN4PF

【サイズ】

高さ : 21.20 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 43.10 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。