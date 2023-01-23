『日立 往復式 メンズシェーバー エスブレード ステンレス4枚刃 3Dヘッド 本体日本製 RMH-F470B A ブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 30分に出品され03月05日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4本体日本製/ケース付き/泡剃り対応/ブルー・ブルー RMH-F470B A

・・Style:4本体日本製/ケース付き/泡剃り対応/ブルー

・優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃と、ヘッドが動き肌に優しくフィットする３Ｄヘッドで滑らかな早剃り

・本体サイズ：幅6.4×高さ16.6×奥行5.2cm／本体重量：約196ｇ

・5時間充電／使用可能日数：約15日（3分/日）

・付属品：電源アダプター、シェーバーオイル、掃除用ブラシ、シェーバーケース

・本体水洗い可能