『日立 往復式 メンズシェーバー エスブレード ステンレス4枚刃 3Dヘッド 本体日本製 RMH-F470B A ブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 30分に出品され03月05日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
4本体日本製/ケース付き/泡剃り対応/ブルー・ブルー RMH-F470B A
・・Style:4本体日本製/ケース付き/泡剃り対応/ブルー
・優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃と、ヘッドが動き肌に優しくフィットする３Ｄヘッドで滑らかな早剃り
・本体サイズ：幅6.4×高さ16.6×奥行5.2cm／本体重量：約196ｇ
・5時間充電／使用可能日数：約15日（3分/日）
・付属品：電源アダプター、シェーバーオイル、掃除用ブラシ、シェーバーケース
・本体水洗い可能
REMIX [ レミックス ] カーシェーバー(角型) [ 品番 ] CS-62
¥ 7508
ジレット Gillette Labs ヒーテッドレーザー 髭剃り カミソリ 男性 本体+替刃2個付+充電器
¥ 7508
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日立 往復式 メンズシェーバー エスブレード ステンレス4枚刃 3Dヘッド 本体日本製 RMH-F470B A ブルー
¥ 7506
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¥ 7505
パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175
¥ 7505
パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175
¥ 7505
パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175
¥ 7505
パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175
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落札価格7508円
736 入札履歴
終了
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