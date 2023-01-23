『キャットタワー 据え置き 筵織 シニア 省スペース 麻紐 タタミキャットタワー 爪とぎ 麻 バスケット 多頭飼い ペットハウス ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 05時 49分に出品され04月26日 05時 49分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材 支柱:紙管、麻巻き
板材:パーティクルボード（E1）
張り材: ポリエステル、筵
カラー ベージュ/グレー
梱包個数 1
梱包サイズ 49.5×47×36.5cm
重量（Net weigh） 13.4kg
重量（Gross weight） 14.5kg
耐荷重 棚板1枚につき約10kg
生産国 中国
組立品/完成品 組立品
安定性抜群、シニア猫と子猫に最適
すべての支柱に麻紐があり、いっぱいガリガリできます
猫ちゃんがよろこぶボンボンおもちゃ付きます。
夏はタタミキャットタワーとして使い、冬にボードをひっくり返してフワフワ記事のキャットタワーへ大変身！オールシーズンお使いいただけます。
筵の素材を採用することで、埃などもたまりにくく、掃除しやすいです。
柔らかいクッションを二つご用意しますので、夏は使わなくそのままひんやりで、冬は暖かいクッションを敷けば一年中使えます。
2?3匹飼いに最適なサイズ
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 大型猫用 猫タワー 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス
¥ 7506
Xverycan キャットタワー 多頭飼い 猫タワー 多機能 据え置き 猫ハウス/クッション/麻紐爪とぎポール/おもちゃ付 大型猫/子猫/中
¥ 7506
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 ハンモック 据え置き 爪研ぎ 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 猫ベッド 猫ハウス
¥ 7506
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 ハンモック 据え置き 爪研ぎ 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 猫ベッド 猫ハウス
¥ 7506
★期間限定8850円★キャットタワー 突っ張り 全面麻紐 ファブリック 全高233-263cm 夏用 スリム 省スペース おしゃれ
¥ 7505
★期間限定8850円★キャットタワー 突っ張り 全面麻紐 ファブリック 全高233-263cm 夏用 スリム 省スペース おしゃれ
¥ 7505
youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き
¥ 7503
FUPUAII 猫ケージ トイレ付 大型 キャットケージ ケージ ゲージ ペット 猫 ベビー キャット ケージ屋内猫ベビーサ
¥ 7503
タカラ産業 キャットステップ PC4022
¥ 7503
AIFY キャットタワー 据え置き型 ハンモック おもちゃ付き （高さ140cm）グレー
¥ 7502
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
リコメン堂 キャットタワー 据え置き 爪とぎ ハンモック 隠れ家 ベッド 多頭飼い 転倒防止ベルト付き 高さ145cm ダークグレー
¥ 7501
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
YUCHONG キャットタワー 宇宙船 猫タワー スリム 宇宙船 三階建て子猫と大型猫 多頭飼い 据え置き 省スペース 登
¥ 7501
落札価格7508円
956 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！