キャットタワー 据え置き 筵織 シニア 省スペース 麻紐 タタミキャットタワー 爪とぎ 麻 バスケット 多頭飼い ペットハウス ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

素材 支柱:紙管、麻巻き

板材:パーティクルボード（E1）

張り材: ポリエステル、筵

カラー ベージュ/グレー

梱包個数 1

梱包サイズ 49.5×47×36.5cm

重量（Net weigh） 13.4kg

重量（Gross weight） 14.5kg

耐荷重 棚板1枚につき約10kg

生産国 中国

組立品/完成品 組立品

安定性抜群、シニア猫と子猫に最適

すべての支柱に麻紐があり、いっぱいガリガリできます

猫ちゃんがよろこぶボンボンおもちゃ付きます。

夏はタタミキャットタワーとして使い、冬にボードをひっくり返してフワフワ記事のキャットタワーへ大変身！オールシーズンお使いいただけます。

筵の素材を採用することで、埃などもたまりにくく、掃除しやすいです。

柔らかいクッションを二つご用意しますので、夏は使わなくそのままひんやりで、冬は暖かいクッションを敷けば一年中使えます。

2?3匹飼いに最適なサイズ