『ABIBA リュック メンズ リュックサック 大容量 軽量 撥水 通学 リュック 高校生 中学生 通勤 旅行 多機能 おしゃれ ビジネスリュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 22時 13分に出品され03月19日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ABIBA リュック メンズ リュックサック 大容量 軽量 撥水 通学 リュック 高校生 中学生 通勤 旅行 多機能 おしゃれ ビジネスリュ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。