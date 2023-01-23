『ナーザ伝説 1-52集 2巻セットDVD8枚 中国語版アニメDVD/哪吒传奇 1-52集 DVD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 02時 00分に出品され04月06日 02時 00分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：新華書城
本・雑誌・コミック
中国アニメです。
「ナーザ伝説」は中国の神話小説『封神演義』の一挿話を題材とした
中国を代表する長篇アニメーション映画(セルアニメ)名作です。
※通常パソコン用DVDドライブでは再生が可能ですが、
家庭用据え置き型DVDプレーヤーでは再生可能な機種と再生不可能な機種がございますので
お手持ちのプレーヤーの取説をご確認ください。
パッケージデザインについては発売時期により変更されている場合がありますのでご了承ください。
不具合による返品対応は商品発送後2週間以内とさせて戴きます。
ISBN：9787799803784
ISBN：9787799804958
音声：中国標準語
ディスク枚数：2巻セット計8枚
商品類別：DVD(PAL)
商品サイズ：19.5 x 14.0 x 4.3cm
商品重量：380g
発送方法：メール便
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落札価格7508円
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