ナーザ伝説　1-52集　2巻セットDVD8枚　中国語版アニメDVD/哪吒传奇　1-52集　DVD【コストコ お買い得】

商品情報

商品発送元：新華書城



本・雑誌・コミック

中国アニメです。

「ナーザ伝説」は中国の神話小説『封神演義』の一挿話を題材とした

中国を代表する長篇アニメーション映画(セルアニメ)名作です。



※通常パソコン用DVDドライブでは再生が可能ですが、

家庭用据え置き型DVDプレーヤーでは再生可能な機種と再生不可能な機種がございますので

お手持ちのプレーヤーの取説をご確認ください。

パッケージデザインについては発売時期により変更されている場合がありますのでご了承ください。

不具合による返品対応は商品発送後2週間以内とさせて戴きます。



ISBN：9787799803784

ISBN：9787799804958

音声：中国標準語

ディスク枚数：2巻セット計8枚

商品類別：DVD(PAL)

商品サイズ：19.5 x 14.0 x 4.3cm

商品重量：380g

発送方法：メール便