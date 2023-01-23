『シャトー・ランシュ・ムーサ 1999【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 15時 08分に出品され04月26日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポイヤック格付け5級のシャトー。名門カステジャ家が運営しているシャトー。1994年以降に品質の向上が見られる。



原産国 フランス

地 方 ボルドー

地 区 オー・メドック

村 ポイヤック

品質分類・原産地呼称 A.O.C.ポイヤック

格 付 メドック 第5級格付



品種 カベルネ・ソーヴィニヨン 73%/メルロー 27%

熟成 熟成:オーク樽熟成(225L，18カ月、新樽比率 40 % 新樽、60% 1年樽)



ALC度数 12.5％

種類 スティルワイン

色 赤

味わい フルボディ

飲み頃温度 17