『シャトー・ランシュ・ムーサ 1999【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 15時 08分に出品され04月26日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポイヤック格付け5級のシャトー。名門カステジャ家が運営しているシャトー。1994年以降に品質の向上が見られる。
原産国 フランス
地 方 ボルドー
地 区 オー・メドック
村 ポイヤック
品質分類・原産地呼称 A.O.C.ポイヤック
格 付 メドック 第5級格付
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン 73%/メルロー 27%
熟成 熟成:オーク樽熟成(225L，18カ月、新樽比率 40 % 新樽、60% 1年樽)
ALC度数 12.5％
種類 スティルワイン
色 赤
味わい フルボディ
飲み頃温度 17
ドメーヌ ド ラ モルドレ シャトーヌフ デュ パプ ラ レイヌ デ ボワ 750ml [稲葉 フランス 赤ワイン]
¥ 7508
ドメーヌ ド ラ モルドレ シャトーヌフ デュ パプ ラ レイヌ デ ボワ 750ml 稲葉 赤ワイン コート デュ ローヌ シャトーヌフ デュ パプ フルボディ FC406
¥ 7508
ラ・スピネッタ バルベーラ・ダルバ ガッリーナ 1998（平成10年）750ml赤 イタリア・ピエモンテ
¥ 7508
ラ・スピネッタ バルベーラ・ダルバ ガッリーナ 1999（平成11年）750ml赤 イタリア・ピエモンテ
¥ 7508
シャトー・ラフォリ・ペイラゲ 2001（平成13年） 750ml 貴腐ワイン ソーテルヌ 格付1級
¥ 7508
シャトー・ラフォリ・ペイラゲ 2001（平成13年） 750ml 貴腐ワイン ソーテルヌ 格付1級
¥ 7508
シャトー・ラフォリ・ペイラゲ 2001（平成13年） 750ml 貴腐ワイン ソーテルヌ 格付1級
¥ 7508
ウンドラーガ アルタソール 750ml 三国 赤ワイン チリ レイダ ヴァレー
¥ 7508
ウンドラーガ アルタソール 750ml 三国 赤ワイン チリ レイダ ヴァレー
¥ 7508
バローロ ロッケ ディ カスティリオーネ アルナルドリヴェラ テッレ デル バローロ 750ml [稲葉 イタリア 赤ワイン]
¥ 7508
バローロ ロッケ ディ カスティリオーネ アルナルドリヴェラ テッレ デル バローロ 750ml [稲葉 イタリア 赤ワイン ピエモンテ バローロフルボディ 2017 I970]
¥ 7508
ポマール レ ヴィエイユ ヴィーニュ ヴァンサン ジラルダン 750ml [稲葉 フランス 赤ワイン]
¥ 7508
ポマール レ ヴィエイユ ヴィーニュ ヴァンサン ジラルダン 750ml [稲葉 フランス 赤ワイン ブルゴーニュ コート ド ボーヌフルボディ 2016 FB477]
¥ 7508
A.O.C.マルゴー シャトー ブラーヌ カントナック 2014 750ml MT フランス 赤ワイン ボルドー フルボディ 616431
¥ 7508
A.O.C.マルゴー シャトー ブラーヌ カントナック 2014750ml MT フランス 赤ワイン ボルドー 616431]
¥ 7508
ルモワスネ ニュイ サン ジョルジュ 2014 正規品 750ml 赤ワイン ブルゴーニュ
¥ 7508
シャトー・リューセック 2009 750ml 貴腐ワイン ソーテルヌ 格付1級
¥ 7508
エンツォ ボリエッティ バローロ カーゼ ネッレ 2017 Barolo Case Nere 2017年 イタリアワイン ピエモンテ 赤 ワイン フルボディ フードライナー 正規品
¥ 7508
落札価格7508円
268 入札履歴
終了
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