『【常温便】【紹興酒】関帝紹興加飯酒 17° 1625ml×6本入 JAN:4997461010166【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 19時 30分に出品され03月22日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品番号 1347-5021
関帝紹興加飯酒（かんていしょうこうかはんしゅ）17
関帝とは、三国志の代表的英雄「関羽（かんう）」の神号です。
古くから「忠誠」「正義」のシンボル、商売繁盛の神として広く華僑に仰がれています。 英雄の名を冠した最高級紹興酒。
５年熟成の陶器入り高級紹興酒。
５〜６人用で宴会などに最適です。
容量：1625ml
入数：6本
アルコール分：17度
JANコード：4997461010166
ITFコード：14997461010163
産地：中国浙江省紹興市
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¥ 7686
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落札価格7508円
817 入札履歴
終了
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