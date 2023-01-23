『Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ロングタイプ T0999 020 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 18時 42分に出品され04月02日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「Axis Former」とは、体軸を整え、形成するというコンセプトから生まれたセルフコンディショニングツールです