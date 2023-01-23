『《送料無料》YONEX ユニセックス ノースリーブシャツ STBP1019 ヨネックス テニス バドミントン アンダーウェア【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 16時 12分に出品され03月26日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4段階の着圧が骨格と筋肉に作用し、コアのバランスを整え、投げる、打つ、蹴る等の動作を最大限のパフォーマンスへと導くトッププレーヤー向けの高機能アンダーウエア。



品番：STBP1019

カラー：ブラック(007)

サイズ：S、M、L、O、XO

素材：ナイロン49％・ポリウレタン26％・ポリエステル25％

機能:UVカット、ストレッチ、VERY COOL

原産国：日本



※日本バドミントン協会審査合格品です。