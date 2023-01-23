『アックス サングラス ２０１０モデル ＡＳ−２０２ＯＰ−ＲＥ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 02分に出品され03月16日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フレームカラー：メタリックレッド
レンズカラー：スモーク/レッドミラー
全幅：約１５０
レンズ横幅：５８
ブリッジ：１７
天地：約３４
奥行き：約１５０
可視光線透過率：１５％
ＰＣレンズ
テンプル調整可
ノーズパット調整可
度付き対応フレーム
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¥ 7508
SWANS スワンズ PATHWAY パスウェイ サングラス 偏光 PW0053 PW0053 MBK
¥ 7508
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¥ 7508
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¥ 7508
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¥ 7508
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¥ 7508
SWANS スワンズ Airless Wave サングラス SA501 マットチタンシルバー
¥ 7508
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¥ 7507
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¥ 7506
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシンコンパクト用 交換レンズ L-LI_SIN-C-0751_PSMSI
¥ 7506
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック
¥ 7506
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¥ 7505
BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-021 BW-0210C マットブラック HC-BROWN ポップアップレンズ
¥ 7505
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¥ 7505
SWANS(スワンズ) サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0051 SCLA スモーククリア
¥ 7504
[スワンズ] サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0065 CBR クリアブラウンハーフ×クリアブラウン
¥ 7504
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0065 CBR クリアブラウンハーフ×クリアブラウン
¥ 7504
スワンズ スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル SALF-0051 GMR ダークガンメタリック×ライ
¥ 7503
落札価格7508円
883 入札履歴
終了
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