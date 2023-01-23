『アックス サングラス ２０１０モデル ＡＳ−２０２ＯＰ−ＲＥ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 02分に出品され03月16日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フレームカラー：メタリックレッド

レンズカラー：スモーク/レッドミラー

全幅：約１５０

レンズ横幅：５８

ブリッジ：１７

天地：約３４

奥行き：約１５０

可視光線透過率：１５％

ＰＣレンズ

テンプル調整可

ノーズパット調整可

度付き対応フレーム