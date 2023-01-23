『ゲートボール 用品 ニチヨー NICHIYO グリップズームシャフトのみ 丸形凸凹レザー巻グリップ Jロック仕様 JE95【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 00時 10分に出品され04月14日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ニチヨー グリップズームシャフトのみ 丸形凸凹レザー巻グリップ Jロック仕様 ＪＥ９５
グリップズームシャフト（丸形凸凹レザー巻きグリップ）
※ヘッドは別売り
グリップズームシャフト （Ｊロック仕様）
材質 ジュラルミン
グリップ 丸形凸凹レザー巻き
ジョイント Ｊロック
サイズ 60cm〜85cm
平均重量 約300g
日本ゲートボール連合認定品
認定番号【JGU-005】
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落札価格7508円
651 入札履歴
終了
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