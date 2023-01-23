『ゲートボール 用品 ニチヨー NICHIYO グリップズームシャフトのみ 丸形凸凹レザー巻グリップ Jロック仕様 JE95【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 00時 10分に出品され04月14日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ニチヨー グリップズームシャフトのみ 丸形凸凹レザー巻グリップ Jロック仕様 ＪＥ９５



グリップズームシャフト（丸形凸凹レザー巻きグリップ）



※ヘッドは別売り





グリップズームシャフト （Ｊロック仕様）



材質 ジュラルミン



グリップ 丸形凸凹レザー巻き



ジョイント Ｊロック



サイズ 60cm〜85cm



平均重量 約300g





日本ゲートボール連合認定品

認定番号【JGU-005】









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