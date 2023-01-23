『《送料無料》HEAD プロ ダッフルバッグ M Pro Duffle Bag 260313 ヘッド バッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 16時 58分に出品され05月03日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 EXTREMEラケットシリーズにマッチする、スタイリッシュなバッグです。

6本のラケットを楽に持ち運べる2つのコンパートメントを備え、そのうちの1つに温度調節機能 CCT+を採用してラケットを高温から守ります。

対角して取り付けられた調節可能なショルダーストラップによりバッグを好きなスタイルで持ち運ぶことができ、内部メッシュポケットと外ポケットは必要なものがいつでも簡単に出し入れできます。



・ 最大6本までラケットが収納可能

・ラケットを保護する温度調節機能 CCT+テクノロジー

・EXTREMEラケットシリーズにマッチするモダンなデザイン



品番：260313

カラー：LNLL

サイズ：69.5×30×32.5cm

素材： polyester75%、 PU25%

仕様：

・2ウェイ キャリーシステム：バックパックとショルダーキャリー使いが可能

・1つの内部メッシュポケット

・1つの外側ジッパーポケット