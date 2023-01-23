『舞扇子 2907 金ホロ泊 ピンク黒 ボタン 9寸5分 黒塗骨 扇子箱入 踊り用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 21分に出品され03月25日 00時 21分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
舞扇子 2907 金ホロ泊 ピンク黒 ボタン 9寸5分 黒塗骨 扇子箱入 踊り用
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落札価格7508円
710 入札履歴
終了
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