キャロウェイ 【 Callaway 】メンズ スウェット パンツ 241-0226509 LL ホワイト【2209】【お歳暮】

商品スペック ジャンル ゴルフウェア カラー 030-ホワイト メーカー名 キャロウェイ サイズ LLサイズ 商品番号 241-0226509 素材 画像参照 商品名 裏起毛スムースジョガ―パンツ 定価（税込） 14，300円 コメント キャロウェイの新品です。

ジョガーパンツタイプの万能ボトムス。

すっきりとしたテーパードシルエットのパンツです。

・スマートなシルエット(股下74cm)。

保温性に優れたシリーズ。

締め付け感なく楽に履けて、綺麗めな着こなしにも最適です。



【メーカー公表サイズ目安】(cm)

S：ウエスト74、ヒップ86-90

M：ウエスト78、ヒップ90-94

L：ウエスト82、ヒップ94-98

LL：ウエスト86、ヒップ98-102

3L：ウエスト90、ヒップ102-106

XL：ウエスト94、ヒップ106-110



※撮影時の具合により、実際の商品と若干色味が違う場合がございます。

※当店の在庫につきまして実店舗と在庫を共有しており、在庫数の反映にタイムラグがございます。

ご注文のタイミングで在庫有となっていても欠品完売でやむを得ずキャンセルさせて頂く場合が

ございますので予めご了承下さい。



展示品のため、商品タグに値札シールの剥がし痕が残っている場合があります。

袋から出した状態で展示していたため、気づかない汚れがあるかもしれません。

それを含めた出品となっております。予めご理解ください。

ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

