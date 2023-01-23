『ゲラン 香水 ゲラン エリタージュ EDT・SP 100ml HERITAGE GUERLAIN【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 21分に出品され03月06日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1992年に発売されたメンズ香水です。香りは、スパイシー・ウッディーの香調がベース。トップはアルデハイド、ジュニパー・ベリー、ラベンダー、グリーン・ノート、ヴァイオレット、クラリセージ、プチグレイン、ベルガモット、レモンなど。ミドルはシクラメン、コリアンダー、カーネーション、パチョリ、ペッパー、バルサム・ファー、オリス・ルート、リリー・オブ・ザ・ヴァレイ（スズラン）、ジャスミン、ローズ、ゼラニウム、ピンクペッパーなど。ラストはサンダルウッド、アンバー、ムスク、オークモス、シダーウッドなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:メンズ・男性用 ] 商品名[ ゲラン エリタージュ オーデトワレ スプレータイプ 100ml ] 英語名[ GUERLAIN HERITAGE EAU DE TOILETTE SPRAY ]