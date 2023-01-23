『ASHU しつけ用品ラブリーレインハーフチョーク＆リードセット L・ピンク 中?大型犬用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 19時 30分に出品され03月14日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ASHU] しつけ用品ラブリーレインハーフチョーク＆リードセット L・ピンク 中?大型犬用



【商品説明】

・お手入れ簡単

・色褪せしにくい

・調節可能

CMR-X01BEYHNFK

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。