『Orijen(オリジン) ドッグフード ツンドラドッグ 2キログラム (x 1)【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 03時 37分に出品され04月19日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Orijen(オリジン) ドッグフード ツンドラドッグ 2キログラム (x 1)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 24.90 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 2.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。