『(熱帯魚・カラシン) トゥッカーノ・テトラ 1cm± 5匹【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 06時 34分に出品され03月18日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 販売名：トゥッカーノ・テトラ

学名：Tucanoichthys tucano

分布：ウアウペス川支流

最大体長：2cm



写真はイメージです。実際にお届けする個体ではございません。