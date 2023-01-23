『(熱帯魚・カラシン) トゥッカーノ・テトラ 1cm± 5匹【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 06時 34分に出品され03月18日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売名：トゥッカーノ・テトラ
学名：Tucanoichthys tucano
分布：ウアウペス川支流
最大体長：2cm
写真はイメージです。実際にお届けする個体ではございません。
テトラ (Tetra) ウォーターフォール アクアリウムカラー WG-25LC 水槽 アクアリウム 熱帯魚 金魚 メダカ
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（テラリウム）一点物 アグラオネマ ピクタム シボルガ産 ＡＰ−９０（１ポット） 沖縄別途送料
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（テラリウム）一点物 アグラオネマ ピクタム シボルガ産 ＡＰ−４３（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7791
（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−０８（１ポット） 沖縄別途送料
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（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−０６（１ポット） 沖縄別途送料
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江戸切子 桜文様 ぐい呑ペア ブルーピンク グラス
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（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−１１（１ポット） 沖縄別途送料
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（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−０５（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7644
(水草)ホテイアオイ 100株
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ホテイ草（ホテイアオイ） 国産無農薬 100株
¥ 7623
(Tropica・水草)ジャイアント・ヘアーグラス＜4pot＞
¥ 7608
落札価格7508円
192 入札履歴
終了
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