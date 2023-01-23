『[枚数限定][限定盤]THE ALBUMS COLLECTION VOL.1(1973-1984)/LTD【輸入盤】▼/BRUCE SPRINGSTEEN[CD]【返品種別A】【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 10時 48分に出品され04月20日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品 番：8887501414-2発売日：2014年11月18日発売出荷目安：1週間（品切時2〜3週間)※海外メーカー都合により、商品内容が急遽変更となる場合がございます。※発売日は現地の発売日です。※日本語ブックレット等は付属しておりません。※輸入盤のため、ケースやジャケットに若干の傷や汚れがある場合がございます。予めご了承下さい。
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落札価格7508円
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