『DPISILYY ランタンスタンド ハンギングラック ランタンハンガー プレート 専用天板 キャンプ用品 ミニテーブル 収納 整理用ハンガー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 35分に出品され03月15日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DPISILYY ランタンスタンド ハンギングラック ランタンハンガー プレート 専用天板 キャンプ用品 ミニテーブル 収納 整理用ハンガー



【商品説明】

・【商品仕様】 セット内容：ハンガーラック本体*１、アルミ合金天板*1、プラスチックフック×4、本体収納袋*1。本体サイズ：約長さ87.5*幅49*高さ74.5CM（展開）、長さ5.5*幅7.5*高さ43CM（収納）。天板サイズ：約82 × 14.5 × 1.5cm。カラー：ブラック 材質：アルミニウム合金 重量：約2.2kｇ 本体耐荷重：8kg 。

・【多用途】 キャンプ、お釣り、登山、バーベキューなどのアウトドア活動に様々な道具が散乱して整理が大変の時に、このハンギングラックを使うと道具を簡単に整えて、便利になります。アウトドア活動など幅広く利用可能だけでなく、ベランダで洗濯物を干す用のハンガー



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 85.60 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。