『インテル Intel Core i5-4300M モバイル CPU 2.6GHz ハズウェル Processor - SR1H9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 08分に出品され03月19日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

インテル Intel Core i5-4300M モバイル CPU 2.6GHz ハズウェル Processor - SR1H9



【商品説明】

・2.6?GHz (up to 3.3?GHz)

・Cache: Postcode

・Intel Core i5?4300?m???sr1h9

・Socket: Socket G3?(rpga946b)

・hazuuxeru



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。