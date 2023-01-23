『インテル Intel Core i5-4300M モバイル CPU 2.6GHz ハズウェル Processor - SR1H9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 08分に出品され03月19日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
インテル Intel Core i5-4300M モバイル CPU 2.6GHz ハズウェル Processor - SR1H9
【商品説明】
・2.6?GHz (up to 3.3?GHz)
・Cache: Postcode
・Intel Core i5?4300?m???sr1h9
・Socket: Socket G3?(rpga946b)
・hazuuxeru
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7508円
326 入札履歴
終了
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