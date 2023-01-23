『フォワードミラノ Forward MILANO レディース ロング スウェット クルーネック プリント ブラック トップス イタリア 長袖 丸首 トレーナー LONG SWEAT FOW011【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 53分に出品され03月26日 12時 53分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】Forward MILANO/フォワードミラノ
【素材】コットン 100％
【カラー】ブラック
【サイズ】
S:胸囲-118cm 肩幅-54.5cm 袖丈-54cm 着丈-71cm
M:胸囲-120cm 肩幅-55.5cm 袖丈-55cm 着丈-71cm
L:胸囲-122cm 肩幅-56.5cm 袖丈-55cm 着丈-71cm
【生産国】イタリア
フォワードミラノ Forward MILANO レディース ロング スウェット クルーネック プリント ホワイト トップス イタリア 長袖 丸首 トレーナー LONG SWEAT FOW025
¥ 7508
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落札価格7508円
553 入札履歴
終了
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