『25%OFF ワコール ラゼ LASEE 16シリーズ スリップ SFA216 ML ランジェリー ドレス 刺繍 花柄 下着 インナー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 27分に出品され04月15日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴
斬新でモダンなカッティングラインのスリップ
艶のある光沢感が美しいスムース素材を使用
ボーダー状に花が連なって印象的なリバーレースがエレガントでモダンな雰囲気
商品概要
スリップ
サイズ：M80：バスト79〜87cm 丈80cm
L85：バスト86〜94cm 丈85cm
カラー：BL BU GR SP
洗濯：洗濯機可
主素材：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
原産国：日本、ベトナム製
(メーカー直送) FY-HMS453 パナソニック 屋外フード 45cm用
¥ 7476
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落札価格7508円
972 入札履歴
終了
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