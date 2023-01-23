『トートバッグ バッグ 【L.L.Bean】トートL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 33分に出品され04月02日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:74301289
ショップ:SETUP7，セットアップセブン
ブランド:L.L.Bean，エルエルビーン，SETUP7，セットアップセブン
商品名:【L.L.Bean】トートL
カテゴリ:バッグ>トートバッグ
ブランド品番:223500698
素材:コットン100%
原産国:アメリカ合衆国
カラー:ブラック，ネイビー，レッド
サイズ:FREE
企画ID:1581325，1576739，1576738
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終了
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