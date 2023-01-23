『赤ワイン イタリア テッレ デル バローロ バローロ ヴィーニャリオンダ アルナルドリヴェラ 2017 750ml 稲葉【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 19時 20分に出品され03月04日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：テッレ デル バローロ バローロ ヴィーニャリオンダ アルナルドリヴェラ 750ml

商品名(英語表記)：Barolo Vignarionda ArnaldoRivera

容量：750ml

色：赤

飲み口：フルボディ

葡萄品種：ネッビオーロ

アルコール度数：14%

生産国：イタリア ピエモンテ バローロ



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