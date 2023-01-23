『赤ワイン イタリア テッレ デル バローロ バローロ ヴィーニャリオンダ アルナルドリヴェラ 2017 750ml 稲葉【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 19時 20分に出品され03月04日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：テッレ デル バローロ バローロ ヴィーニャリオンダ アルナルドリヴェラ 750ml
商品名(英語表記)：Barolo Vignarionda ArnaldoRivera
容量：750ml
色：赤
飲み口：フルボディ
葡萄品種：ネッビオーロ
アルコール度数：14%
生産国：イタリア ピエモンテ バローロ
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落札価格7508円
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終了
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