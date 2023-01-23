『交換往復無料 野球 バット 軟式 子供 金属 ローリングス ジュニア 5150 ミドルバランス 76cm 540g平均 軽量タイプ 2023年モデル BJ35150 少年用 ラッピング不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 56分に出品され03月31日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジュニア 5150 野球 バット 軟式 金属製 少年



超々ジュラルミン材を採用した1ピース金属バット。US新デザインで新展開。

グリップはジュニア向けの細め設計。

ジュニア用

サイズ：

76cm（540g平均）軽量タイプ

直径：φ67mm

カラー：

ガンメタル(GM)

素材：超々ジュラルミン

ミドルバランス

原産国:中国製

ローリングス 少年野球 軟式バット 金属バット ジュニア用 小学生 子供用



【メーカー品番： BJ35150】



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