『交換往復無料 野球 バット 軟式 子供 金属 ローリングス ジュニア 5150 ミドルバランス 76cm 540g平均 軽量タイプ 2023年モデル BJ35150 少年用 ラッピング不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 56分に出品され03月31日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジュニア 5150 野球 バット 軟式 金属製 少年
超々ジュラルミン材を採用した1ピース金属バット。US新デザインで新展開。
グリップはジュニア向けの細め設計。
ジュニア用
サイズ：
76cm（540g平均）軽量タイプ
直径：φ67mm
カラー：
ガンメタル(GM)
素材：超々ジュラルミン
ミドルバランス
原産国:中国製
ローリングス 少年野球 軟式バット 金属バット ジュニア用 小学生 子供用
【メーカー品番： BJ35150】
【 野球用品ベースボールタウン ベーチャン 】
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落札価格7508円
143 入札履歴
終了
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