『トラベリスト ビジネスリュック 1気室 B4サイズ対応 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 25分に出品され04月12日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トラベリスト ビジネスリュック 1気室 B4サイズ対応 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: 2 way
・タテ44cmxヨコ30cmxマチ12cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:680g
【サイズ】
高さ : 16.50 cm
横幅 : 31.90 cm
奥行 : 43.10 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7507円
291 入札履歴
終了
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