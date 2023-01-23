『トラベリスト ビジネスリュック 1気室 B4サイズ対応 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 25分に出品され04月12日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トラベリスト ビジネスリュック 1気室 B4サイズ対応 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 2 way

・タテ44cmxヨコ30cmxマチ12cm

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:680g



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 31.90 cm

奥行 : 43.10 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トラベリスト

ビジネスリュック

1気室

B4サイズ対応

ブラック