『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) アルトTR2ライトフット(インナーテントサイズ) ST87508【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 42分に出品され03月06日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) アルトTR2ライトフット(インナーテントサイズ) ST87508



【商品説明】

・対応モデル：アルトTR2、アルトTR2プラス

・素 材：68Dポリエステル

・重 量：237g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。