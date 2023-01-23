『audio-technica SOLID BASS ワイヤレスヘッドホン 重低音 最大70時間再生 カーキ ATH-WS330BT KH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 21時 23分に出品され04月27日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・薄型ハウジングで厚みのある重低音が聴けるオンイヤー専用チューニングの直径40mm SOLID BASSドライバー。・圧倒的な低域とクリアな中高域を両立する独自設計のベースダクト(PAT.P)長さ違いのエアダクトを2つ設けて低域の量感を調整。重低音もボーカルも聴き応えのある、バランスの良いサウンドを導きます。・持ち運びしやすい軽量&コンパクトなオンイヤータイプ。・低反発ウレタンと組み合わせ、安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド。・10分充電で約4時間、フル充電で最大70時間のワイヤレス再生が可能。(使用条件により異なります。)
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落札価格7507円
35 入札履歴
終了
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