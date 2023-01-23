『エスエスエーサービス USB Type-CポータブルDACケーブル 約5? ST35-D9318K DACチップES9318を採用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 19時 23分に出品され03月29日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エスエスエーサービス USB Type-CポータブルDACケーブル 約5? ST35-D9318K DACチップES9318を採用
【商品説明】
・AndroidOS、WindowsPCに対応。
・サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・前回、大変好評だったType-CポータブルDACケーブルの上位モデルです。
・接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。
・高性能DACチップES9318を採用し、深みのあるクリアサウンドを実現。
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 4.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7507円
480 入札履歴
終了
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