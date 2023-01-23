『エスエスエーサービス USB Type-CポータブルDACケーブル 約5? ST35-D9318K DACチップES9318を採用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 19時 23分に出品され03月29日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,507円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスエーサービス USB Type-CポータブルDACケーブル 約5? ST35-D9318K DACチップES9318を採用



【商品説明】

・AndroidOS、WindowsPCに対応。

・サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・前回、大変好評だったType-CポータブルDACケーブルの上位モデルです。

・接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。

・高性能DACチップES9318を採用し、深みのあるクリアサウンドを実現。



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。