『フィッシュ4ドッグ（Fish 4 Dogs） コンプリートフード ファイネストサーモン 小粒 3ｋｇ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 07時 34分に出品され04月17日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,506円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フィッシュ4ドッグ（Fish 4 Dogs） コンプリートフード ファイネストサーモン 小粒 3ｋｇ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7506円
690 入札履歴
終了
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